صندوق التنمية الوطني يختتم برنامج تجربة العميل بـ85 مبادرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم صندوق التنمية الوطني في الرياض البرنامج التعاوني لتجربة العميل، بحضور محافظ الصندوق الدكتور ستيفن جروف، والرؤساء التنفيذيين للصناديق والبنوك التنموية، وذلك بعد عام على إطلاقه في أكتوبر 2024م، بهدف تطوير وتحسين تجربة المستفيدين في منظومة التنمية.

وأسفرت الجهود المشتركة مع منظومة التنمية في تنفيذ 12 تقييما لمستوى نضج تجربة العميل وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تم تصميم أكثر من 85 مبادرة لمعالجة الفجوات وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب إعداد 12 خارطة طريق تنفيذية مكنت الصناديق والبنوك التنموية من تبني التحسينات المطلوبة بكفاءة وفاعلية.

كما تم تدريب أكثر من 200 ممارس من منظومة التنمية عبر 5 ورش تدريبية متخصصة، ومراجعة 20 رحلة عميل لتطوير الخدمات بما يواكب تطلعات المستفيدين ويعكس التزام الصندوق بتقديم تجربة أكثر كفاءة ومرونة.

وأكد المدير التنفيذي الأول للتسويق والتواصل المؤسسي القاسم حميد الدين، أن البرنامج يعد خطوة محورية في تمكين منظومة التنمية من الارتقاء بمستوى الخدمات، موضحا أن الصندوق عمل على تعزيز التكامل بين الصناديق والبنوك التنموية، وتوفير الأدوات والمعايير التي تضمن تجارب مستفيدين أكثر تميزا وفاعلية، بما يتماشى مع مستهدفات صندوق التنمية الوطني لتعزيز الأثر التنموي المستدام.

وأسهم البرنامج في تأسيس مركز المعرفة لتجربة العميل وتفعيل 6 أنظمة رقمية داعمة للتحول الرقمي، إضافة إلى تحقيق المواءمة مع متطلبات الجهات الحكومية في مجالات الأداء والقياس.

وعلى الصعيد المؤسسي، أسست أربع جهات تنموية إدارات متخصصة لإدارة تجربة العميل، فيما شاركت الصناديق والبنوك التنموية في تشغيل وتنفيذ برنامج صوت العميل.

ويأتي البرنامج ضمن جهود صندوق التنمية الوطني لتقديم أنظمة مركزية وخدمات استشارية وتدريبية متكاملة، تسهم في تمكين منظومة التنمية وتحسين جودة تجربة المستفيدين، بما يعزز كفاءة الأداء ويزيد الأثر الإيجابي للتمويل التنموي في المملكة.