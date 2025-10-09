شكرا لقرائتكم خبر ابتكار إماراتي يُحاكي حركة الفريسة في الهواء ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدّمت شركة الحضيرة الإماراتية تقنيات متقدمة في تدريب الصقور تعتمد على طيارات "درون" مخصّصة تحاكي حركة الفريسة في الهواء، ضمن مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، وتُعد من أبرز الحلول الحديثة في رفع اللياقة البدنية للصقور وتطوير مهاراتها في الانقضاض والطيران وفق أساليب تدريب دقيقة وآمنة.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة حمد الزهار أنَّ طيارات تدريب "الصقور" تمثل تطورًا نوعيًا في أدوات الصقارة الحديثة، إذ تعمل ضمن منظومة تدريب آمنة تحاكي حركة الفريسة في الهواء باستخدام طائرات خفيفة يتم التحكم بها بدقة، مبينًا أن المنتج إماراتي التصنيع، ويعكس ريادة الإمارات في تطوير أدوات الصقارة بأسلوب يجمع بين الجودة العالية والدقة التقنية، لافتًا إلى أن الطائرة مزوّدة ببرشوت مصنوع في الإمارات يضمن سلامة الصقور أثناء التدريب، ويحميها من أي ضرر أو إصابات محتملة بخلاف الأنواع التقليدية من المظلات التي قد تسبب جروحًا عند الهبوط.

وأشار الزهار إلى أن فكرة مشروع الحضيرة انطلقت عام 2002، حيث واصلت تطوير منتجاتها لتشمل تقنيات متعددة في تدريب الصقور التي تخضع لتجارب ميدانية مكثفة لتطوير مواد التصنيع وآلية الارتفاع والانخفاض بما يتناسب مع طبيعة الصقر وسرعته.

وبيّن أن جناح الشركة يضم كذلك مجموعة من المنتجات الحرفية الفاخرة مثل البراقع والدوس والمناقل، إلى جانب "حمامة الدعو" وهي دمية مبتكرة تستخدم في تحفيز الصقر خلال التدريب، مشيرًا إلى أن جميع هذه المنتجات نُفذت بأيدٍ إماراتية، وذلك سعيًا لخدمة الصقارين وتعزيز استدامة هذه الهواية العريقة.

وأكد الزهار أن مشاركته في المعرض تعد الرابعة على التوالي، حيث إن المعرض بات وجهةً تجمع شغف الصقارين الخليجيين بموروثهم، وفرصةً لتبادل الخبرات والمنتجات.

ويُقام المعرض في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة أكثر من 1300 عارض من 45 دولة، جامعًا بين الفعاليات الثقافية والتراثية والتعليمية والترفيهية.