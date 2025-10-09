شكرا لقرائتكم خبر رئيس هيئة الترفيه يكشف عن تفاصيل مسيرة افتتاح موسم الرياض 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تفاصيل مسيرة افتتاح موسم الرياض 2025، المقرر إقامتها يوم الجمعة 10 أكتوبر المقبل بين المملكة أرينا وبوليفارد وورلد، التي ستتضمن عروضا عالمية وبالونات عملاقة قادمة من مدينة نيويورك، وذلك للمرة الأولى تعرض خارج الولايات المتحدة.

وأوضح آل الشيخ أن المسيرة تشمل تقديم عروض فنية واستعراضية جوالة بمشاركة فرق عالمية ومحلية، إلى جانب بالونات ضخمة وأيقونات شهيرة تعرض لأول مرة في المملكة، في مشهد احتفالي يعكس هوية الموسم وتنوع فعالياته، ويتيح للزوار الدخول المجاني للاستمتاع بانطلاقة الموسم وسط أجواء من الألوان والعروض الحية التي تملأ سماء الرياض بالبهجة والحيوية.

وأفاد بأن الفرق المشاركة تضم مجموعة من البالونات العملاقة التي يتطلب تحريك كل منها مئات الأشخاص نظرا لضخامتها ودقتها الفنية العالية، ما يجعلها من أبرز عناصر الإبهار في المسيرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه إلى أن موسم الرياض يؤكد من خلال هذه المسيرة مكانته بصفته وجهة رائدة في صناعة الترفيه، ومعيارا يقاس عليه مستوى جودة الفعاليات والتجارب التفاعلية في المنطقة، جامعا بين الإبداع المحلي والتجارب العالمية في انطلاقة جديدة تعزز مكانة الرياض في صدارة المشهد الترفيهي الدولي.