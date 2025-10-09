شكرا لقرائتكم خبر «الشباب والتراث الثقافي».. ندوة ضمن فعاليات الاحتفاء بأوزبكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ندوة حوارية بعنوان «الشباب والتراث الثقافي: الحفاظ على المستقبل»، تحدث فيها الأخصائي في وزارة الثقافة الأوزبكية مرشد نيشونوف، ضمن فعاليات الاحتفاء بأوزبكستان ضيف شرفِ المعرض لهذا العام.

وأوضح نيشونوف أن الثقافة مرآة الشعوب، والشباب في أوزبكستان أصبحوا اليوم سفراء لتراثهم من خلال فضاءات التواصل الحديثة التي تنقل ثقافتهم إلى العالم الخارجي، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة الأوزبكية تولي اهتماما كبيرا بدعم الشباب وتمكينهم من خلال برامج تعليمية وتقنية متقدمة، مضيفا أن الوزارة في بلاده تعمل على توجيه الشباب لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير مهاراتهم والوصول إلى المعرفة بسرعة وكفاءة، مبينا أن الهدف هو إعداد جيل قادر على المنافسة عالميا، يمتلك أدوات النقد والإبداع والمعرفة التقنية.

وأشار إلى أن بلاده تسعى باستمرار إلى تبادل الخبرات والثقافات مع مختلف دول العالم، لافتا إلى أن الشاب الأوزبكي أصبح يفكر خارج الأطر التقليدية، ويتجه نحو التعلم الذاتي والانفتاح على التجارب الدولية، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى جعل أوزبكستان من الدول المتقدمة في التعليم والثقافة.

وختم نيشونوف حديثه بالإشادة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أنها دولة رائدة في التعاون مع الدول الإسلامية، تربطها بأوزبكستان علاقات قوية واتفاقيات في مجالات الثقافة والفنون والتعليم، موضحا أن بلاده تحتفل بالأعياد الوطنية للمملكة لشعورها بأنها بلد واحد معها في القيم والمصير.

ودعا زوار المعرض إلى زيارة الجناح الأوزبكي للاطلاع على التراث والفنون والحضارة الأوزبكية، مشيدا باختيار بلاده ضيف شرف لهذا العام، في خطوة تجسد عمق التعاون الثقافي بين البلدين.