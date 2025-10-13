شكرا لقرائتكم خبر اختتام فعاليات «جناح أوزباكستان» ضيف معرض الرياض للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم «جناح أوزباكستان» فعالياته التي استمرت على مدار أيام معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 والمشتملة على ندوات أدبية، وعروض موسيقية تقليدية، ومعارض للخط العربي والنقوش الإسلامية، إضافة إلى جلسات حوارية تناولت تاريخ العلاقات الثقافية بين أوزباكستان والدول العربية، ودور الترجمة في تعزيز التفاهم الحضاري.

كما أتاح الجناح للزوار فرصة التعرف على أبرز المؤلفات الأوزبكية المترجمة إلى العربية، إلى جانب لقاءات مع كتاب ومفكرين قدموا رؤى حول الأدب الأوزبكي الحديث، والتجارب الشعرية والنثرية التي تعكس تطور المشهد الثقافي في بلادهم.

من جهتها عبرت اللجنة المنظمة عن شكرها لجمهورية أوزباكستان على مشاركتها المتميزة، مؤكدة أن حضورها ضيف شرف أضفى بعدا دوليا على المعرض، وأسهم في تعزيز جسور التواصل الثقافي بين الشعوب.

ويأتي اختيار «أوزباكستان» ضيفا للمعرض هذا العام في إطار توجه هيئة الأدب والنشر والترجمة نحو الانفتاح على الثقافات العالمية، وتقديم تجارب أدبية متنوعة تثري المشهد الثقافي المحلي، وتفتح آفاقا جديدة للحوار والتبادل المعرفي.