جامعة الأمير محمد بن فهد تحقق إنجازا علميا جديدا في تصنيف التايمز

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازا أكاديميا متميزا بحصولها على ترتيب 350-301 ضمن تصنيف التايمز العالمي «Times Higher Education» لعام 2026، الذي يضم 2191 جامعة عالمية من 115 دولة، كما احتلت الجامعة المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات السعودية بين 38 جامعة تم إدراجها في التصنيف لهذا العام، مما يعكس جهودها المستمرة في تطوير وتعزيز مستوى التعليم والبحث العلمي. وأكد رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري، أن هذا التصنيف يعد انعكاسا حقيقيا للجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في تحقيق التميز الأكاديمي في جميع المجالات، موضحا أن الجامعة تميزت خلال هذا التصنيف في عدة معايير رئيسة، أبرزها العلاقات الدولية، كما تم تقييم الجامعة بشكل إيجابي في الارتباط بالصناعة، وأظهر التصنيف أيضا جودة البحث العلمي في الجامعة، حيث تواصل تقديم بحوث متطورة تسهم في تقدم المعرفة في مختلف المجالات الأكاديمية.

