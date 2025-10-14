شكرا لقرائتكم خبر هيئة العلا تقيم ندوة فلكية ضمن سلسلة «رحلة عبر النجوم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) وفريق «منارة العلا»، ندوة تعليمية ضمن سلسلة «رحلة عبر النجوم»، وذلك في قاعة السياحة بمبنى التعليم.

وقدم الندوة الدكتور ثامر بن يوسف الرفاعي، المتخصص في الفيزياء وعلوم الفلك، وتناولت الجلسة أساسيات علم الفلك وطرق التعرف على مكوناته، مع تقديم شروحات حول الكون وظواهره المتنوعة، بما يسهل فهم الصورة العامة لعالم الفضاء، ويقربها إلى الجمهور بطريقة علمية مبسطة.

وتناولت الندوة أهمية الأبحاث الفلكية في فهم الظواهر الكونية الكبرى، وتعزيز الوعي المجتمعي بعلوم الفضاء عبر مبادرات تعليمية وتفاعلية تقرب المفاهيم العلمية من الجمهور، مع ربطها بالبيئة المحلية في العلا، التي تتميز بسماء صافية تعد من الأنقى عالميا.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج التثقيفية التي تهدف إلى نشر الثقافة العلمية وتعزيز مكانة العلا وجهة بارزة للسياحة الفلكية والبحث العلمي، مدعومة بمشاريع نوعية من أبرزها «منارة العلا» التي ينتظر أن تكون مركزا بحثيا وفلكيا رائدا على مستوى المنطقة.