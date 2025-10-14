شكرا لقرائتكم خبر (ISSA) تعتمد المملكة مركزا عربيا لتأهيل وتدريب خبراء التأمينات الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت اللجنة التوجيهية للدول العربية في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) المملكة العربية السعودية مقرا لمركز تدريب المتخصصين في مجال التأمينات الاجتماعية، في خطوة تعكس المكانة الريادية للمملكة في مجالات التقاعد والحماية التأمينية على المستويين الإقليمي والدولي.

وسيعمل المركز على إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والإقليمية المتخصصة في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويرفع من كفاءة المنظومة التأمينية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما سيتولى المركز دعم البحث والتطوير في مجالات الحماية الاجتماعية، وتوفير منصة للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية، مما يرسخ موقع المملكة بصفته مركزا إقليميا رائدا في بناء المعرفة وصناعة الكفاءات المؤهلة.

وتكمن القيمة المضافة لهذه الخطوة في تمكين الدول العربية من الوصول إلى برامج تدريبية متخصصة ذات معايير دولية، تسهم في تطوير السياسات والبرامج التأمينية، وتعزيز الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد، وتبني أحدث الممارسات العالمية في الحوكمة والتحول الرقمي، كما سيسهم المركز في دعم خطط التوطين وتنمية القدرات البشرية داخل المملكة، وجعلها منارة إقليمية لنقل المعرفة وصناعة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاع التأمينات الاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اختتام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشاركتها في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي 2025، المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الذي جمع نخبة من القيادات الدولية والخبراء؛ لمناقشة مستقبل أنظمة الحماية التأمينية، في إطار حرص المؤسسة على تعزيز حضورها الدولي، واستلهام أفضل التجارب والممارسات العالمية.