شكرا لقرائتكم خبر «ملامح نظام التأمينات الاجتماعية».. ورشة بغرفة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورشة عمل حول أبرز ملامح نظام التأمينات الاجتماعية 1447هـ؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالنظام المستحدث وما يتضمنه من مزايا تعزز الحماية الاجتماعية، بمشاركة نخبة من المهتمين وأصحاب الأعمال، وذلك في مقر الغرفة بمكة المكرمة.

واستعرض المتحدثون في الورشة أبرز التعديلات والتطورات التي يشهدها نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، التي تضمنت تطبيق أحكام النظام على الملتحقين الجدد بسوق العمل، والتحسينات الكبيرة في حقوق الأمومة والتعويضات المرتبطة بها، وتحديد سن نظامي للتقاعد والتقاعد المبكر مع زيادات تدريجية، والزيادة التدريجية في نسب اشتراكات المعاشات، وأهمية التزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات المقررة إضافة لخدمات الأعمال.

يذكر أن غرفة مكة المكرمة خصصت جناحا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للرد على الأسئلة والاستفسارات من قبل المشتركين وأصحاب العمل، وذلك لمدة 3 أيام من 13 إلى 15 أكتوبر الحالي.