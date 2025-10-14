اخبار السعوديه

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية للنازحين في قطاع غزة ضمن الحملة الشعبية السعودية

بيروت - نادين الأحمد - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الميدانية في قطاع غزة، حيث وزّع أمس مئات السلال الغذائية على الأسر النازحة المقيمة في المخيمات الواقعة جنوبي القطاع، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.

ونفّذ المركز السعودي للثقافة والتراث – الشريك المحلي لمركز الملك سلمان للإغاثة في غزة – عمليات التوزيع الميداني بإشراف مباشر، وفق خطة إنسانية محكمة تراعي الأولويات الإغاثية للأسر الأكثر تضررًا، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الأهلية العاملة في الميدان.

وأعرب عدد من النازحين عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية على دعمها الإنساني المتواصل، مؤكدين أن هذه المساعدات تمثل أكثر من مجرد مواد غذائية، فهي رسالة تضامن وأمل تعكس مواقف المملكة الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني خلال أزماته الإنسانية الصعبة.

وتأتي هذه المبادرات في إطار المساعدات السعودية المستمرة التي يقدّمها مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع، وتوفير مقوّمات الحياة الأساسية لهم في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها السكان.

