تراجع أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الصباحية اليوم، حيث تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية بسبب زيادة المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

الخبر الكامل:

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الصباحية اليوم، حيث تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية بسبب زيادة المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 8 سنتات، لتصل إلى 60.98 دولاراً للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 9 سنتات، لتسجل 57.37 دولاراً.

هذا التراجع يأتي في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على النفط، نتيجة لتفشي فيروس كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

من المتوقع أن تستمر الأسعار في التراجع خلال الأيام القادمة، مع استمرار تأثير العوامل السلبية على سوق النفط العالمي.