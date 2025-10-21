شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تواصل استقبال التسجيل في برنامج الكشف عن الموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس، استقبال تسجيل الطلبة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في نسخته الـ16، والذي يستمر حتى 23 ديسمبر 2025م.

ويعد البرنامج الوطني أحد أبرز البرامج الاستراتيجية لمؤسسة «موهبة» في مجال اكتشاف الموهوبين، إذ مكن منذ انطلاقه أكثر من 121 ألف طالب وطالبة من الالتحاق ببرامج نوعية أسهمت في تنمية مهاراتهم الأكاديمية والعقلية والإبداعية، وتهيئتهم للمنافسة العالمية في مختلف المجالات العلمية.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين من مختلف مناطق المملكة، وتمكينهم من الالتحاق ببرامج «موهبة» المتنوعة، ومنها البرامج الإثرائية، والجامعية داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى برامج الشراكة مع المدارس.

وأكدت «موهبة» أن رحلة الموهوب تبدأ بخطوة التسجيل في البرنامج الوطني، الذي يعد البوابة الأولى لاكتشاف القدرات الاستثنائية، والانطلاقة نحو برامج إثرائية متقدمة، ومنح دراسية وفرص قبول في أرقى الجامعات العالمية، بما يسهم في بناء جيل مبدع يقود مستقبل المملكة.

وجددت «موهبة» وشركاؤها في وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس دعوتهم لجميع الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الأول الثانوي، ممن لديهم شغف بالعلم والابتكار، إلى المبادرة بالتسجيل عبر البوابة الالكترونية: https://s.mawhiba.sa/Gifted.