شكرا لقرائتكم خبر «علم» توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع التحول الرقمي للخدمات الطبية الملكية في الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة «علم» رائدة الحلول الرقمية، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «كي بي دبليو الأردن» لتنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل للخدمات الطبية الملكية الأردنية.

وتمثل هذه الاتفاقية محطة بارزة في مسيرة التوسع الإقليمي لشركة (علم) وخطوة طموحة نحو تعزيز حضورها في الأسواق العربية، من خلال مشروع استراتيجي يسهم في تطوير القطاع الصحي الأردني والارتقاء بكفاءته الرقمية.

وتعكس الشراكة مع «كي بي دبليو الأردن» عمق التعاون بين الجانبين، وتفتح آفاقا جديدة لنمو أعمالهما المشتركة عبر تنفيذ أحد أبرز مشاريع التحول الرقمي في القطاع الصحي في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف المشروع إلى بناء منظومة رقمية متكاملة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) تسهم في تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى الشفافية المالية والإدارية ودعم صناعة القرار داخل منظومة الخدمات الطبية الملكية، بما يواكب تطلعات الأردن نحو تحديث بنيته التحتية الصحية والانتقال إلى منظومة رقمية متكاملة ومستدامة.

وسينفذ المشروع على مراحل متتابعة تبدأ بمرحلة الإعداد والدراسة التحليلية للعمليات القائمة ووضع التصاميم المستقبلية للنظام، مرورا بتطوير وتكامل الأنظمة المالية والإدارية وسلاسل الإمداد والمشتريات والمخزون، وانتهاء بمرحلة التشغيل والدعم الفني الشامل، كما يشمل المشروع تأسيس هيكل الحوكمة وإدارة المشروع، وتهيئة النظام وترحيل البيانات، والتكامل مع الأنظمة الطبية الوطنية، إضافة إلى تدريب الكوادر وضمان جاهزية التشغيل الكامل، وإنشاء مركز دعم وتشغيل فني داخل الخدمات الطبية الملكية لمتابعة الأداء وإدارة التطوير المستمر للمنظومة الرقمية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والمتحدث الرسمي لشركة «علم» ماجد بن سعد العريفي، أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادا لمسيرة الشركة في نقل خبراتها التقنية إلى الأسواق الإقليمية، مؤكدا أن «علم» أصبحت اليوم شريكا موثوقا للحكومات في تطوير بنيتها الرقمية.

وأضاف «هذا التعاون يعكس ثقة متزايدة في القدرات الوطنية السعودية على قيادة مشاريع التحول الرقمي الكبرى ويجسد توجه «علم» لتوسيع حضورها الإقليمي والمساهمة في تطوير القطاع الصحي الأردني من خلال حلول متقدمة تدعم الكفاءة التشغيلية وتحسّن تجربة المستفيدين».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي دبليو الأردن» أحمد السلاخ من جانبه «إن المشروع يمثل نقطة تحول نوعية في رحلة التحول الرقمي للقطاع الصحي في المملكة الأردنية الهاشمية»، مضيفا: يسعدنا التعاون مع شركة «علم» في هذا المشروع الحيوي الذي يجمع بين الكفاءة التقنية والرؤية المؤسسية، وتمثل هذه الشراكة محطة أساسية في تنفيذ هذا التحول وتقديم نموذج يحتذى به في تطوير أداء الخدمات الصحية وتعزيز جودة الإدارة والتشغيل.

وأشار السلاخ إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة «كي بي دبليو الأردن» بهذا المشروع، معربا عن فخره بالتعاون الوثيق بين شركة سعودية رائدة مثل علم، وكي بي دبليو الأردن في مشروع طموح من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في قطاع حيوي بالمملكة الأردنية الهاشمية.

يذكر أن الاتفاقية وقعت من خلال شركة أسدام ديجيتال، إحدى الشركات التابعة لشركة علم في تأكيد على النهج الذي تتبعه «علم» في التوسع الإقليمي عبر شركاتها المتخصصة.

وتعكس هذه الخطوة المكانة التي وصلت إليها الشركة كشريك موثوق في بناء المنظومات الرقمية للقطاعات الحيوية، وتجسد قدرتها على دخول مجالات أكثر تخصصا مثل القطاع الصحي، بما يؤكد جاهزيتها لتطوير وتنفيذ مشاريع رقمية متقدمة تدعم الكفاءة والاستدامة.