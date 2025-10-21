عاصفة عاتية تجتاح نيوزلندا متسببة في وفاة شخص وانهيار الأشجار وتعطل الرحلات الجوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرضت العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون لعاصفة قوية اليوم الثلاثاء، حيث أدت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة إلى وفاة رجل بسبب سقوط غصن شجرة عليه في إحدى الحدائق العامة. كما تسببت العاصفة في تعطيل حركة السفر وإغلاق المدارس وانقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق البلاد.

ألغيت الرحلات الجوية من وإلى ويلينغتون لعدة ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية، وعادت الرحلات إلى العمل بعد قليل وسط صعوبات في الهبوط والإقلاع. كما توقفت رحلات العبارات البحرية بسبب شدة العواصف.

حثت السلطات السكان على تجنب الحدائق والمناطق الغابية بسبب خطر سقوط الأشجار نتيجة لشدة الرياح. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية أن سرعة الرياح وصلت إلى 120 كيلومتر في الساعة في منطقة كيلبرن.

تُعرف ويلينغتون بأنها إحدى أكثر مدن نيوزيلندا عرضة للرياح، ولكن هذه المرة كانت الهبات القوية حتى بمعايير العاصمة المعتادة.