توزيع كسوة الشتاء على الأيتام في تايلاند من خلال الندوة العالمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند بتنفيذ مشروع توزيع الكسوة الشتوية الجديدة على أكثر من 350 يتيمًا في العاصمة بانكوك وبعض المحافظات في الجنوب. يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للندوة في رعاية الأيتام حول العالم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح عبدالرشيد والي، مدير مكتب الندوة في تايلاند، أن الهدف من المشروع هو تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر المحتاجة وإدخال الفرح على قلوب الأطفال الأيتام. يأتي هذا العمل كتجسيد لقيم التكافل الاجتماعي والإحسان التي تحرص عليها الندوة في مشاريعها الإنسانية المتنوعة.

وأشار والي إلى أن توزيع الكسوة أحدث فرحًا وسرورًا في نفوس الأيتام وأسرهم، وساعدهم في تلبية احتياجاتهم من الملابس الجديدة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. كما أثنى على الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية وجهودها الريادية في دعم العمل الإغاثي وتحسين حياة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.