أمين الشرقية يستقبل فريق أبحاث جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في لقاء مثمر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الثلاثاء، فريقًا من مركز الأبحاث التطبيقية التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل توسيع مجالات التعاون والاستفادة من خبرات المركز في تجويد المشاريع الاستثمارية والتنموية، ورفع مستوى التكامل والمواءمة مع مخرجات ودراسات المركز التي تشمل مجالات البر والبحر والبيئة والنقل المروري. وقد حضر الاجتماع وكيل الأمين للاستثمارات المهندس حمدان بن عوده العرادي في مقر الأمانة.

يُعتبر المركز من أبرز المراكز البحثية الوطنية التي تحتضن مجموعة واسعة من الدراسات المتخصصة التي تسهم في دعم متخذي القرار ورفع كفاءة المشروعات التطويرية، مما ينعكس على جودة التنفيذ وفاعلية الأداء. ومن المتوقع أن يكون لهذا التعاون أثر ملموس في تطوير منظومة المشاريع، خصوصًا مع تركيز رؤية السعودية 2030 على تعزيز مجالات السياحة والترفيه والبيئة ورفع جودة الحياة في المدن.