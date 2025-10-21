شكرا لقرائتكم خبر العلا.. أيقونة الشتاء ووجهة عشاق الطبيعة والفن والتاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فالعلا ليست مجرد وجهة سياحية، بل رحلة زمنية وفنية تأخذ زائرها من أعماق التاريخ إلى قلب الحداثة، في لوحةٍ لا يرسمها إلا شتاء العلا وسحرها الأبدي.
تُعد العلا متحفًا طبيعيًا مفتوحًا، يحتضن بين جباله وصخوره آثار حضارات قديمة مثل الأنباط واللحيانيين، وتضم مواقع تاريخية بارزة أبرزها الحِجر أول موقع سعودي يُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
لكن سحر العلا لا يقف عند آثارها فحسب، بل يمتد إلى تضاريسها الطبيعية الفريدة، وعلى رأسها جبل الفيل، التحفة الجيولوجية الشهيرة التي نحتتها الرياح والرمال على مدى آلاف السنين لتتخذ شكل فيلٍ يقف في صمت مهيب، فتصبح من أكثر معالم العُلا تصويرًا وزيارة.
ومن فنون الطبيعة والتاريخ إلى الفن الحديث، ووسط الامتداد الرملي الشاسع، ينعكس ضوء الشمس على واجهة زجاجية ضخمة فتبدو كأنها سراب من الجمال، إنها قاعة مرايا، أكبر مبنى عاكس في العالم، وأحد رموز العُلا الحديثة.
تستضيف مرايا العلا على مدار العام عروضًا موسيقية عالمية، ومعارض فنية، ومهرجانات ثقافية تمزج بين الحداثة وروح المكان، وبين الطابع الصحراوي والأداء العالمي. هذا التزاوج بين الطبيعة والفن جعل العُلا منصة للفنانين والمبدعين، كما جعلها وجهة مثالية لعشاق التأمل والاسترخاء وممارسة الرياضة بين الطبيعة من مختلف أنحاء العالم.
ومع حلول شهر أكتوبر، تبدأ العُلا موسمها الشتوي بجدول حافل بالتجارب والفعاليات التي تناسب مختلف الأذواق والاعمار، فمن موقع الحِجر التاريخي إلى موقع دادان الأثري وجبل عكمة ووادي الفن وجبل الفيل، يجد عشاق التاريخ والتراث وسحر الطبيعة مبتغاهم في التعرف على الحضارات القديمة وعجائب التشكيلات الصخرية والتضاريس النادرة.
وفي البلدة القديمة وسوقها الشهير يستمتع عشاق التراث بمنتجات الحرفيين المحليين والمأكولات التقليدية في أجواء تحاكي روح الأصالة التي يتميز بها أهالي المنطقة.
أما عشاق العصرية والفخامة، فيجدون في العلا العديد من المطاعم والمقاهي والفنادق العالمية، ويمكنهم المشاركة في العديد من الفعاليات التي تشهدها العلا خلال تلك الفترة، عبر مهرجان نبض العلا الذي يُقام وسط مناظر طبيعية خلابة، جامعًا بين الفعاليات الرياضية وأنشطة التأمل، والحركة، والموسيقى، والتغذية، كما يمكنهم المشاركة في دواثلون العلا، لممارسة رياضاتهم المحببة مثل الجري وركوب الدراجات عبر مسارات الواحات والطرقات الجبلية، حيث تستقبل قرية السباق في المنتزه الشتوي المشاركين والجمهور بأجواء حماسية وترفيهية، مع خيارات متنوّعة من المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى العروض الموسيقية الحيّة بعد انتهاء السباق، لتُضفي طابعاً احتفالياً على التجربة.
