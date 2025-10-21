شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تطلق المؤتمر الأول للابتكار وريادة الأعمال في الجامعات السعودية بمشاركة 22 جامعة سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز "المؤتمر الأول للابتكار وريادة الأعمال في الجامعات السعودية"، تحت شعار "فكرة واختراع وأثر" برعاية مستشار خادم الحرمين الشرفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وذلك في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2025م، بمشاركة 22 جامعة سعودية ، بهدف تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية كرافد رئيسي للتنمية الاقتصادية.

ويشارك في المؤتمر 105 متحدثا في مختلف الجلسات والندوات وورش العمل

، حيث يناقش المؤتمر العديد من المحاور والموضوعات التي تحقق أهدافه، إذ يسعى لتقديمها عبر أوراق بحثية ، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين، عبر جلساته العلمية وورش عمل، ويستهدف الأكاديميين، والمتخصصين، والباحثين والطلبة، والخبراء في مجالي الابتكار وريادة الأعمال، وصناع القرار والمسؤولين الحكوميون، المهتمين بمجالي الابتكار وريادة الأعمال.

وأكد مدير مركز الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور مصعب بن فالح الحربي، أن المؤتمر الأول للابتكار وريادة الأعمال في الجامعات السعودية انطلق بمشاركة 22 جامعة لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، حيث يركز على محاور حيوية مثل الاقتصاد المعرفي والملكية الفكرية والاستثمار في الاختراعات، بمشاركة الهيئات الوطنية كـ"منشآت" وهيئة تنمية البحث والابتكار، وشدد على أن الجامعات هي البيئة الخصبة والركيزة الأساسية لدعم هذه المنظومة في المملكة.

وأفاد متحدث جامعة الملك عبدالعزيز أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز التنمية الوطنية وجودة بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات السعودية، من خلال نشر ثقافة الابتكار في المجتمع، ومواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل لإنتاج جيل من رواد الأعمال والمبتكرين القادرين على المنافسة، وكما يهدف إلى تفعيل دور الجامعات في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر بناء الشراكات المحلية والدولية، وتوفير الدعم والحوافز للبحوث والابتكارات، لضمان تطبيقها في القطاع الصناعي وحل المشكلات التنموية.

ويشتمل المؤتمر على أربع محاور رئيسية تعالج التحديات والفرص الراهنة، تبدأ بمحور بناء الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، مروراً بمحور الاقتصاد المعرفي وأثره على الفرد والمجتمع، ومحور نقل وتوطين التقنية، وصولاً إلى محور رواد الأعمال والاستثمارات في الاختراعات، وتتضمن المحاور مناقشة آليات تقليص الفجوة بين مخرجات البحث والتطوير والقطاع الصناعي، وتحليل أفضل الممارسات المحلية والعالمية.

و يسعى المؤتمر إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى شركات ناشئة ومنتجات ذات قيمة مضافة، انسجامًا مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية ومستهدفات رؤية 2030، وتعزيز الوعي بأهمية ريادة الأعمال كمسار مهني واقتصادي حيوي، وتأكيد دور الجامعات المحوري في بناء جيل من الرواد والمخترعين القادرين على قيادة دفة التنمية المستدامة في المملكة، ونتطلع إلى نتائج وتوصيات تخدم البيئة الجامعية والصناعية معًا.

ويناقش المؤتمر سبل دعم ريادة الأعمال، وتعزيز الاستثمار الوطني والأجنبي في الشركات الابتكارية، بهدف تمكين الجامعات من أداء وظائفها بفاعلية وكفاءة عالية في خدمة الوطن والمجتمع. مشيرًا إلى أن الابتكار هو مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود، وسيسهم الحضور والمشاركين في إثراء النقاشات والخروج بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق لتعزيز البنية التحتية للابتكار والريادة في جميع الجامعات السعودية.