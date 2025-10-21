رئيس بلدية تربة يزور المحال التجارية في جولة ليلية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قام رئيس بلدية محافظة تربة المهندس مطلق بن فرحان السبيعي بجولة ميدانية ليلية لفحص رخص المحال التجارية ومتابعة الفرق المشرفة في تنفيذ أعمالها.

في إطار هذه الجولة، تمت زيارة الأسواق والمحلات التجارية لتقييم مستوى النظافة العامة وجودة الخدمات التي تُقدم للزبائن. تم أيضًا التأكد من التزام العاملين بالتعليمات الصحية والاشتراطات البلدية، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الصحية والنظامية.

وأكدت البلدية أن مثل هذه الجولات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الميدانية وزيادة معدل الامتثال للقوانين، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات صحية آمنة للمجتمع، وفقاً لتوجيهات وزير البلديات والإسكان وتوجيهات أمين الطائف.

يُذكر أن الجولة شملت العديد من الصور التوضيحية التي تُظهر أعمال الفرق المشرفة ومستوى النظافة في المحلات التجارية.

