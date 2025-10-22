أمين الشرقية يتفقد تقدم مشروع تطوير كورنيش الدمام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فهد بن محمد الجبير يتفقد مشروع تطوير كورنيش الدمام

قام أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، صباح اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية في مشروع تطوير كورنيش الدمام، الذي يعتبر أحد أبرز المشروعات التطويرية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لرفع جودة الحياة وتعزيز جاذبية المدن في المنطقة، تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

مراحل تطوير كورنيش الدمام

خلال الجولة، قام فهد بن محمد الجبير بالاطلاع على سير العمل في مختلف مراحل المشروع، والتي تشمل تطوير الواجهة البحرية، وتنفيذ مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وإنشاء مناطق خضراء مفتوحة، وساحات عامة مزودة بعناصر ترفيهية حديثة، بالإضافة إلى أعمال الإضاءة التجميلية والتشجير، وتنسيق المواقع العامة وفق أعلى معايير التصميم الحضري المستدام.

تحسين البيئة الحضرية

وأكد أمين المنطقة الشرقية على أهمية مشروع تطوير كورنيش الدمام كنقلة نوعية في مستوى الخدمات والمرافق العامة المقدمة للأهالي والزوار، مشيرًا إلى حرص الأمانة على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ، بهدف تحقيق بيئة حضرية مميزة تسهم في رفع مستوى الرضا المجتمعي وتعزز من مكانة الدمام كوجهة بحرية وسياحية جاذبة.

دعم الجهود التنموية

وأشاد فهد بن محمد الجبير بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل والكوادر الوطنية في الإشراف على تنفيذ المشروع، داعيًا إلى مواصلة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتسريع وتيرة الإنجاز، مع المحافظة على جودة التنفيذ والتكامل الجمالي للمكونات العامة للموقع.

رفع مستوى جودة الحياة

وختم أمين المنطقة الشرقية جولته بالتأكيد على أن المشاريع التطويرية في كورنيش الدمام تأتي امتدادًا لجهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة ترفيهية وخدمية متكاملة لأبناء المنطقة وزوارها، بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة في تطوير المدن السعودية ورفع مستوى جودة الحياة.