معرض توعوي حول أهمية التأني والحذر في مستشفى الملك فيصل بالهفوف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بمناسبة اليوم العالمي للتأتأة، نظم مستشفى الملك فيصل العام بالهفوف معرضًا توعويًا لرفع الوعي بالاضطراب وتعزيز تقبل المجتمع للمصابين به. وذلك ضمن جهود تجمع لأحساء الصحي في نشر الوعي الصحي وتمكين المرضى والمجتمع.

من ناحية أخرى، أطلق مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء فعالية الأسبوع العالمي للرعاية التنفسية 2025 تحت شعار “Our Mission… Our Breath”، بهدف رفع الوعي بأهمية العلاج التنفسي ودور أخصائيي الرعاية التنفسية في تحسين جودة الحياة.

وقد شهد المعرض والفعالية مشاركة واسعة من الجمهور، حيث تم عرض معلومات ونصائح حول علاج التأتأة وأهمية الرعاية التنفسية. كما تضمنت الفعاليات فحوصات مجانية للزوار وورش عمل توعوية تفاعلية.

تميزت الفعاليات بالتنوع والابتكار في تقديم المعلومات بشكل مبسط وسلس لضمان وصولها بوضوح إلى الجمهور المستهدف. وتعكس هذه الفعاليات التزام المستشفى بتعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمجتمع بشكل عام.

نأمل أن تتواصل هذه الجهود التوعوية والتثقيفية لتعزيز الوعي بأهمية العناية بالصحة وتحقيق أفضل نتائج للمرضى والمجتمع على حد سواء.