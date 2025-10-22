شكرا لقرائتكم خبر الهيئة السعودية للسياحة تختتم جولتها التعريفية في عدد من دول الخليج تزامناً مع برنامج شتاء السعودية بحضور أكثر من 750 شريكاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت هذه الجولة في سياق جهود الهيئة السعودية للسياحة في الترويج للوجهات السياحية الفريدة، وتمكين الشركاء من القطاع الخاص داخل السعودية وخارجها، بالإضافة إلى مساهمتها في جذب المزيد من شرائح السياح في دول الخليج إلى السعودية.
كما صرح الأستاذ عبدالكريم الدرويش رئيس أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: "تُعد هذه الجولة التعريفية تأكيداً على أهمية السوق الخليجي كأحد أهم الأسواق الإقليمية بالمنطقة، وهي فرصة لاستعراض المنتجات والوجهات السياحية السعودية مع شركائنا في القطاع السياحي الخليجي، تزامناً مع أنشطة وفعاليات برنامج شتاء السعودية 2025." وأضاف: "نعمل معاً على تعزيز التسهيلات والمزايا التنافسية، في سبيل تحقيق المستهدفات السياحية المشتركة واستقطاب المزيد من السياح إلى السعودية."
وتأتي هذه اللقاءات التعريفية في وقتٍ أصبحت فيه زيارة السعودية أكثر سهولة وسلاسة ومتعة من أي وقت مضى، بفضّل ما تتمتع به من تسهيلات ومقومات سياحية متنوعة، إضافة إلى الإعلان عن "جدول الفعاليات الاستثنائي" والكشف عن أبرز المواسم السياحية والأنشطة المميزة التي ستقام في مختلف وجهات برنامج شتاء السعودية تحت شعار "حيّ الشتاء" في: الرياض والدرعية وجدة والعلا والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية، إضافة إلى وجهات أخرى نوعية تضم كل من القصيم وحائل والمدينة المنورة.
