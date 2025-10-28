شكرا لقرائتكم خبر وزارة الاتصالات تطلق برنامج استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالأكاديمية السعودية الرقمية عن إطلاق برنامج استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والأزمات في القطاع التقني، وذلك ضمن مبادرات مهارات المستقبل الهادفة إلى بناء كفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز استدامة الأعمال في البيئة الرقمية.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والأزمات في القطاع التقني، مع التركيز على تطبيق الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة لتمكين اتخاذ القرار وتعزيز الجاهزية والاستجابة الفعّالة للأزمات.

كما يتضمن البرنامج محاور تدريبية متقدمة تدمج بين المعرفة النظرية والممارسات العملية في الإدارة والتقنية.

ويقام البرنامج حضوريا بمقر الأكاديمية السعودية الرقمية خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2025، على مدى 3 أيام تدريبية مكثفة.

ودعت الوزارة المهتمين والراغبين في التقديم إلى زيارة موقع الأكاديمية للاطلاع على التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي:

https://sda.edu.sa/ar/program/416