مجلس الوزراء السعودي يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قوانين ضم الضفة الغربية

بيروت - نادين الأحمد - جدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إدانته الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات غير القانونية، مؤكدًا موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها سمو ولي العهد اليوم في مدينة الرياض، حيث عبّر المجلس في مستهلها عن شكره وتقديره لقادة ورؤساء حكومات الدول المشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مؤكدًا تطلعه إلى أن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي ودفع جهود التنمية المستدامة عالميًا.

واطلع المجلس على ما جرى من محادثات واجتماعات بين المملكة وعددٍ من دول العالم، في إطار توسيع مجالات التعاون الثنائي، وبحث سبل دعم الشراكات الاستراتيجية التي تعزز المصالح المشتركة وتواجه التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس شدد على أهمية التزام المجتمع الدولي بالتصدي لمحاولات الكنيست الإسرائيلي فرض سيادته على الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى تحرك فاعل من مجلس الأمن لوقف الاستيطان وإنهاء الحصار عن الشعب الفلسطيني.

كما رحّب المجلس باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا، معتبرًا ذلك خطوة نحو تحقيق سلام دائم يخدم استقرار المنطقة. وأكد دعم المملكة الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وترسيخ مبادئ الأمن والسلم الدوليين.

وفي الشأن الاقتصادي، أشاد المجلس باتفاق إطار التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية، والذي يأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية بين البلدين ورؤيتهما المشتركة نحو تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري.

كما نوه المجلس باستضافة المملكة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد 2026م، مؤكدًا مكانتها الرائدة في دعم التجارة الدولية وربط الاقتصادات العالمية لوجستيًا. وأشاد بنجاح ملتقى الصحة العالمي المنعقد بالرياض وما أُعلن خلاله من مبادرات واستثمارات تجاوزت 124 مليار ريال، ما يعزز ريادة المملكة في قطاع الرعاية الصحية والابتكار الطبي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.