‏المبعوث الأميركي : لبنان دولة فاشلة والنظام المصرفي مفلس وعدد قوات الجيش أقل من مقاتلي حزب الله

موقع الخليج 365: وصف المبعوث الأمريكي توم باراك لبنان بأنه دولة فاشلة تعاني من أزمات سياسية واقتصادية عميقة، مشيرا إلى أن النظام المصرفي مفلس وعدد قوات الجيش أقل من مقاتلي حزب الله.

الموارد المالية والبشرية

ولفت إلى أن الجيش اللبناني يواجه نقصاً حاداً في الموارد المالية والبشرية، بينما يجني حزب الله أموالاً تفوق مخصصات الجيش، ما يعكس – على حدّ قوله – اختلال التوازن داخل البلاد.

اتفاق حدودي

وأكد باراك أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان، منتقداً غياب الحوار المباشر بين الجانبين، ومحذراً من أن آلاف الصواريخ المنتشرة جنوب لبنان تشكّل تهديداً حقيقياً لإسرائيل.

الضربات الإسرائيلية

وأشار إلى أن الضربات الإسرائيلية اليومية في الجنوب تأتي رداً على استمرار وجود سلاح حزب الله، داعياً القيادة اللبنانية إلى تحرك أسرع لضبط هذا السلاح، فيما شدد على أن كل القطاعات والمصارف اللبنانية تواجه مشاكل هيكلية خطيرة