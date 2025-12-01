شكرا لقرائتكم خبر «الشؤون الإسلامية» توزع +5000 نسخة من المصحف الشريف في معرض الكتاب بالكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 5 آلاف نسخة من المصحف الشريف خلال مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب، وذلك ضمن جناحها الذي يقدم للزوار تعريفا بجهود المملكة في العناية بكتاب الله ونشر تعاليمه.

وشهد جناح الوزارة إقبالا واسعا من رواد المعرض الذين اطلعوا على إصدارات المصحف الشريف بمختلف الأحجام، وعلى مشروعات طباعته وترجمة معانيه إلى لغات متعددة، إضافة إلى البرامج التي تنفذها المملكة لخدمة العمل الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.

وتجسد هذه المشاركة حرص الوزارة على التواجد في المحافل الدولية، وتعزيز التواصل مع المجتمعات، وإيصال المصحف الشريف ورسالة الإسلام المعتدلة إلى الشعوب المختلفة.