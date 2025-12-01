شكرا لقرائتكم خبر انطلاق معرض المنتجات العربية والعالمية في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات معرض المنتجات العربية والعالمية الذي تنظمه الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بمشاركة واسعة من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والدولية.

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى 12 ديسمبر المقبل إلى إتاحة منصة شاملة لتعريف الزوار بمنتجات عالمية مبتكرة، وتعزيز جسور التعاون التجاري بين الشركات المحلية ونظيراتها الإقليمية والدولية، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الصناعات في الأسواق العالمية.

وأوضحت الغرفة التجارية بمكة المكرمة أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار جهودها لدعم الحراك الاقتصادي بالمنطقة، وتمكين منشآت القطاع الخاص من توسيع حضورها في أسواق جديدة، إلى جانب توفير فرص مباشرة للقاءات الأعمال وبناء الشراكات التجارية.

ويستقطب المعرض هذا العام مجموعة واسعة من الشركات المشاركة التي تستعرض منتجات في مجالات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والحرف اليدوية، وتقنيات التجزئة، والمنتجات المنزلية، والملابس، إضافة إلى ابتكارات جديدة.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض خلال أيامه المقبلة إقبالا كبيرا من الزوار والمهتمين، نظرا لما يوفره من تجربة متكاملة تجمع بين العرض والتسويق والفرص الاستثمارية، وسط بيئة تنظيمية تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي الدولي.