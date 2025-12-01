شكرا لقرائتكم خبر قوات أمن المنشآت تستعرض عربة لكشف وإزالة الأجسام الغريبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعرض قوات أمن المنشآت لزوار جناح وزارة الداخلية في معرض الطيران العام 2025، عربة لكشف وإزالة الأجسام الغريبة، وذلك ضمن حلولها التقنية لحماية وتأمين المنشآت النفطية والصناعية والحيوية في المملكة.
وحظي زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، بالتعرف على العربة المزودة بكاميرا، وآلية عملها في التعامل مع أي أجسام غريبة، وتنفيذ مهام البحث والتفتيش التي تشكل خطورة عند تدخل العنصر البشري.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات أمن المنشآت تستعرض عربة لكشف وإزالة الأجسام الغريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.