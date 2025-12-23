شكرا لقرائتكم خبر يوم في مسار الشمال: القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتزامن مع جولة وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب للمسار الشمالي الذي يتضمن عددًا من المواقع والمعالم الطبيعية والتاريخية والتراثية والترفيهية، تبرز منطقة القصيم كإحدى الجواهر السياحية التي تراهن عليها المملكة في "شتاء السعودية 2025"، حيث تمزج هذه المنطقة ببراعة بين عبق التاريخ العريق وسحر الرمال الذهبية، مقدمة لزوارها تجربة شتوية استثنائية.

تبدأ حكاية الجمال من "منتزه نخلا"، الذي يشكل ملاذًا فريدًا وسط صخب مدينة بريدة، حيث يجمع بين وسائل الراحة العصرية وجمال الطبيعة الأصيل، وتوفير تجربة متكاملة تضم خيارات واسعة من المقاهي والمخابز والعلامات التجارية الراقية، لتمنحك وأسرتك فرصة تذوق أطباق استثنائية في أجواء تمزج بين التميز الثقافي والتراث المحلي، مما يجعلها وجهة مثالية للاسترخاء.

أما "مزار البستان" فهو واحة منعشة تأخذك في رحلة تذوق خاصة، إذ تتميز بأجوائها التي تجمع بين الحداثة وروح الريف. هناك، يمكنك الاستمتاع بأرقى أنواع الشاي في المحلات المميزة، وتذوق مخبوزات حرفية صُنعت بحب، حيث تقدم المزرعة لزوارها خيارات إفطار وعشاء متنوعة وسط جمال طبيعي أخاذ، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لمن يبحثون عن تجربة ثقافية وهادئة في آنٍ واحد.

ولرحلة في ذاكرة القصيم، يطل بيت البسام التراثي كصفحة مفتوحة من تاريخ المكان، بجدران تروي تاريخ العمارة النجدية، يزيّن الأبواب والأسقف والنوافذ فيها خشب الأثل، لتأخذ الزائر في جولةٍ هادئة بين الممرات والغرف التي ما زالت تحتفظ بلون الأصالة. وعلى مقربةٍ منه، يزدحم سوق المسوكف الشعبي، ممثلًا بوابة عبور إلى تاريخ القصيم، وتراثها الغني بالحرف التقليدية، والأطباق المحلية، والأنماط المعمارية البديعة.