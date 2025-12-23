شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تُنفذ برنامجًا صحيًا شاملًا لمنسوبيها بالتعاون مع المركز الطبي الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت الأمانة أن البرنامج يمتد على مدى يومين، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، ويشمل مجموعة من الفحوصات الطبية السريعة، منها قياس مؤشر كتلة الجسم باستخدام جهاز (In Body)، وفحص الكوليسترول، وفحص سكر الدم العشوائي، وقياس العلامات الحيوية، إضافة إلى فحص النظر عبر جهاز قياس الانكسار التلقائي، وقياس الطول والوزن، وذلك بإشراف فرق طبية متخصصة.
ويُنفذ البرنامج ضمن جهود الإدارة العامة للموارد البشرية بالأمانة، الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم الوقاية، وتعزيز الممارسات الصحية الإيجابية، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين بيئة العمل وتقديم التوعية اللازمة.
ويحصل المشاركون على مواد توعوية وهدايا تحفيزية، تهدف إلى تعزيز التفاعل الإيجابي، ودعم المشاركة الفاعلة داخل بيئة العمل، إلى جانب نشر الوعي الصحي وتشجيع تبني العادات الصحية المستدامة.
ويأتي هذا البرنامج ضمن المبادرات المتنوعة التي تطلقها الأمانة لدعم الموظفين، والارتقاء بجودة الحياة الوظيفية، وتعزيز الصحة العامة بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء.
