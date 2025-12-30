الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعودية“منصة التأشيرات الإلكترونية” تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية 1447 عبر رابط وزارة الخارجية السعودية

تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية 1447 يعتبر أمراً هاماً للمقيمين في المملكة. يتطلب الأمر الامتثال لشروط وإجراءات محددة لضمان نجاح الطلب، هذه المقالة ستقدم لك المعلومات الدقيقة حول كيفية تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية في عام 1447، بناءً على البيانات الواقعية والموثوقة، سوف نغطي الخطوات الضرورية والمتطلبات اللازمة لكي تتمكن من تنفيذ هذا الإجراء بسهولة وبنجاح، فمع هذه المعلومات ستكون قادراً على تحقيق حلم زيارة عائلتك في المملكة العربية السعودية.

هو أمر يتطلب معرفة الإجراءات والشروط اللازمة. يهدف هذا المقال إلى توضيح كيفية طلب الزيارة العائلية بواسطة رقم الطلب 1447 وما هي الخطوات اللازمة للحصول عليها عبر منصة التأشيرات الإلكترونية. ستجد في هذا الدليل الشامل جميع المعلومات التي تحتاجها لكي تتمكن من تقديم طلب الزيارة العائلية بسهولة ويسر، فلنبدأ رحلة استعلامك عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية ونستعرض الخطوات التي يجب عليك اتباعها.

شروط الزيارة العائلية للسعودية

عندما ترغب في تقديم طلب لزيارة عائلية في المملكة العربية السعودية لعام 1447، يجب أن تكون على دراية بتفاصيل نموذج طلب الزيارة. يحتوي هذا النموذج على معلومات هامة يجب ملؤها بشكل صحيح لضمان تقديم طلب ناجح. يشمل النموذج تفاصيل مثل اسم المقدم للطلب، والعنوان، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تفاصيل الزيارة مثل تاريخ الوصول والمغادرة، وأعداد الأشخاص المرافقين.

يجب أن يكون المقدم للطلب مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا في المملكة.

يجب أن يكون المستضاف من أفراد الأسرة المباحة شرعًا، مثل الزوجة والأولاد والوالدين.

يجب أن تكون هناك صلة قرابة بين المقدم للطلب والمستضاف، مثل الزواج أو القرابة الدموية.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب إقامة سارية المفعول.

صلاحية الإقامة لا تقل عن ثلاث أشهر.

فقط الأفراد من الدرجة الأولى يمكنهم تقديم طلب زيارة لأفراد الأسرة.

يجب أن تكون صلاحية جوازات السفر المتوجهة إلى المملكة على الأقل لمدة 6 أشهر.

تقتصر إمكانية تقديم طلب الزيارة العائلية على الأفراد الذين ينتمون إلى الدرجة الأولى في العائلة.

يُطلب من الزائرين القادمين إلى السعودية أن يكون جواز سفرهم صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

إذا كان هناك طلب لزيارة العائلة من الزوجة أو الأبناء، فيتوجب تقديم المستندات التي تؤكد صحة ذلك.

يجب ملء جميع البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني الموجود على الموقع.

لابد من توقيعه إلكترونيًا عن طريق جهة العمل والغرفة التجارية.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الزيارة

عند تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية، يجب تقديم المستندات التالية:

نسخة من جواز سفر المستضاف وصورته. نسخة من هوية المقدم للطلب وصورته. شهادة زواج المستضاف (إذا كانت الزيارة للزوجة) أو شهادة الميلاد (إذا كانت الزيارة للأولاد).

رابط تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية 1447