«التجارة» تشهر بـ 57 مواطنًا ومقيمًا ومنشأة لارتكابهم جرائم التستر التجاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهرت وزارة التجارة بــ 57 مواطنًا ومقيمًا ومنشأة أدينوا بارتكاب جريمة التستر التجاري، وصدرت أحكام قضائية نهائية ضدهم من المحاكم المختصة تضمنت معاقبتهم بالتشهير وعقوبات أخرى تضمنت: غرامات مالية بقيمة 4 ملايين ريال، والسجن لبعض المدانين، وحجز ومصادرة الأموال ومتحصلات الجريمة، وإغلاق المنشآت المخالفة، وإلغاء تراخيصها، وتصفية أنشطتها، وشطب سجلاتها التجارية.

بالإضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى وهي: منع المواطنين مرتكبي التستر من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة 5 سنوات، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم عن المملكة بعد تنفيذ الأحكام وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

وضبطت الوزارة جرائم ومخالفات التستر للمشهر بهم في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، الباحة، تبوك، جازان، بينما شملت أنشطة المنشآت التي ثبت تورطها: المقاولات، المكاتب الهندسية، الدعاية والإعلان، الاتصالات، الصيدليات، التصنيع، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الديكورات، مواد التشييد والبناء، ورش الحدادة، وغيرها.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء المدانين وهم كالتالي:

- ناصر حامد العتيبي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX5697)، الوجبات السريعة، السجن 6 أشهر ومصادرة 1.2 مليون ريال.

- زياد عبد الرقيب فاضل (يمني الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX4077)، الوجبات السريعة، السجن 6 أشهر ومصادرة 20 ألف ريال.

- بتال عبد المحسن بتال القحطاني (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX4639)، المقاولات، غرامة مليون ريال.

- سلطان مجري مبارك القحطاني (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX6563)، المقاولات، غرامة 300 ألف ريال.

- عابد عبد الله جباره السريحي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX7920)، المقاولات، غرامة 300 ألف ريال.

- صفوان محمد مصطفى (سوري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX5699)، المقاولات، غرامة 300 ألف ريال.

- غانم راشد الهاجري (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX2844)، المقاولات، غرامة 150 ألف ريال.

- محمد فيصل عبد العزيز عيسى (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX8155)، المطاعم، غرامة 100 ألف ريال.

- خالد فرحان السرحاني (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX5118)، المقاولات، غرامة 100 ألف ريال.

- أحمد هلال الغامدي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX0503)، المقاولات، غرامة 100 ألف ريال.

- السيد عبد الفتاح الجيزاوي (مصري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX7956)، صيدلية، غرامة 100 ألف ريال.

- ثامر سعد عبد الله العمودي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX6060)، صيدلية، غرامة 100 ألف ريال.

- نور نبي أبو الهاشم (بنجلاديشي الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX1029)، الإيواء السياحي، غرامة 100 ألف ريال.

- ماجد فايز محمد حسن شاه (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX7554)، المقاولات، غرامة 100 ألف ريال.

- سروج مياه عبد الرحمن (بنجلاديشي الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX1484)، ورشة حدادة، غرامة 100 ألف ريال.

- خالد سعد سعيد الغامدي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX1146)، الديكورات، غرامة 70 ألف ريال.

- نايف سليمان مناحي الشمري (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX4898)، الدهانات، غرامة 50 ألف ريال.

- محمد ظاهر استروزي (أفغاني الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX0518)، المطاعم، غرامة 50 ألف ريال.

- مي جمال عبد المجيد (سوري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX1935)، الأجهزة الكهربائية، غرامة 50 ألف ريال.

- مختار عوض المزندي (يمني الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX2757)، الأجهزة الكهربائية، غرامة 50 ألف ريال.

- عبد الله علي بخيت الزهراني (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX3724)، الأجهزة الكهربائية، غرامة 50 ألف ريال.

- عدنان عبد الحميد بازرعه (يمني الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX0079)، الأجهزة الكهربائية، غرامة 50 ألف ريال.

- عبد الكريم عبد الله هرهرة (يمني الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX9070)، الأجهزة الكهربائية، غرامة 50 ألف ريال.

- هيفاء عبد الرحمن الدقاق (سوري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX5016)، الأجهزة الكهربائية، غرامة 50 ألف ريال.

- هاني جيوشي عبد الفتاح الشناوي (مصري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX0295)، استشارات هندسية، غرامة 50 ألف ريال.

- ضياء الدين مبارك رومية (سوري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX5950)، ترميم المباني، غرامة 40 ألف ريال.

- حمود احمد علي خالد النقيب (يمني الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX8017)، مقاولات، غرامة 40 ألف ريال.

- منصور إبراهيم محمد الدبعي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX9670)، أعمال المسابح والنوافير، غرامة 30 ألف ريال.

- أيمن فوزي مصطفى (مصري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX9423)، تجارة الجملة والتجزئة، غرامة 30 ألف ريال.

- ياسر محمد بخيت المرواني الجهني (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX6326)، الدعاية والإعلان، غرامة 30 ألف ريال.

- محبوب حسان (بنجلاديشي الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX7330)، التموينات، غرامة 30 ألف ريال.

- فيصل سليم محمد الحربي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX3118)، المواد الغذائية، غرامة 30 ألف ريال.

- فيصل محمد يوسف حرس (صومالي الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX3908)، محل زجاج، غرامة 30 ألف ريال.

- أحمد أبوبكر محمد السليماني (يمني الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX8162)، الكهرباء، غرامة 30 ألف ريال.

- فهد عبد الله عبد الرحمن المرشود (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX8467)، النجارة، غرامة 25 ألف ريال.

- مؤسسة عبد الله غنيم عبد الله الشمري سجل تجاري رقم (1003921010)، الإلكترونيات، غرامة 20 ألف ريال.

- علاء عبد الباسط العكرش (سوري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX6094)، ورشة صيانة، غرامة 20 ألف ريال.

- محسن فريد محسن العولقي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX5724)، صيانة سيارات، غرامة 20 ألف ريال.

- صالح محمد المصعبي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX7019)، التصنيع، غرامة 20 ألف ريال.

- جابر علي علي قيسي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX5036)، ورشة سيارات، غرامة 20 ألف ريال.

- محمد همايون لال مياه (بنجلاديشي الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX3550)، التموينات، غرامة 20 ألف ريال.

- خالد أحمد محمد الزهراني (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX9028)، التموينات، غرامة 20 ألف ريال.

- محمد محمد طه عويضة (مصري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX8205)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

- حمزة أمين أحمد حمود اليفرسي (يمني الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX0651)، لوازم الأفراح، غرامة 20 ألف ريال.

- أحلام حمود محمد الغامدي (سعودية الجنسية) هوية رقم (XXXXXX7695)، المطاعم، غرامة 10 آلاف ريال.

- عبد الله زيد علي أبو حيدر (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX4245)، المقاولات، غرامة 10 ألاف ريال.

- عبد العزيز سليمان علي العضيبي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX3109)، المقاولات، غرامة 10 ألاف ريال.

- خالد علي النجم (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX9846)، الاتصالات، غرامة 10 آلاف ريال.

- رياض زهير الزعبي (سوري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX8504)، المقاولات، غرامة 10 ألاف ريال.

- سلطان سعيد العمري (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX6209)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- ماهر طه محمود (سوري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX3570)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- بسام شاكر قدور (سوري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX2579)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

- عبد العزيز محمد عبيد (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX7047)، قطع الغيار، غرامة 10 آلاف ريال.

- محمد عوض عيد المطيري (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX6675)، المقاولات، غرامة 5 آلاف ريال.

- مشرفه أحمد الهلالي (سعودية الجنسية) هوية رقم (XXXXXX1047)، تقديم الوجبات، غرامة 5 آلاف ريال.

- عايض محمد الهلالي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX9221)، تقديم الوجبات، غرامة 5 آلاف ريال.

- عبد الله علي أحمد العمري (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX9833)، التموينات، غرامة 5 آلاف ريال.

