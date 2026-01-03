مؤشر أسعار المستهلكين غير ثابت بسبب التضخم السنوي الذي سجل 1.9 % في أكتوبر

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 3 يناير 2026 04:09 مساءً - أظهرت البيانات التي تم إصدارها من قبل الهيئة العامة للإحصاء عن أن المؤشر الخاص بأسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية سجل ارتفاع طفيف على أساس شهري في أكتوبر والذي بلغ 0.3 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر.

كما أن الهيئة العامة للإحصاء أكدت أن مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن ارتفعت أيضًا بنسبة 11.6 بالمئة في أكتوبر، وهذا مع زيادة إيجار الشقق 11.3 بالمئة، ورفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرة من الوقود بنسبة 9.6 بالمئة.

والفترة الأخيرة شكلت زيادة في الإيجارات وخاصة في المدن الأكبر مثل الرياض، وهو العامل الأساسي وراء التضخم الذي يتواجد في المملكة في هذا العام.

أسعار الأغذية والمشروبات ترتفع بنسبة بسيطة

كما أن أسعار الأغذية والمشروبات سجلت ارتفاع بسيط وهو 0.1 بالمئة في أكتوبر، والأسعار الخاصة بقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.3 بالمئة وهذا سبب تأثير ارتفاع المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 24.1 بالمئة.

معدل التضخم في السعودية يعتبر من ضمن أقل معدلات التضخم بين دول مجموعة العشرين ومن المتوقع أن صندوق النقد يظل في تضخم في المملكة عند حدود اثنين بالمئة على المدى المتوسط.