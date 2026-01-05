تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 05-01-2026

شهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متقلبة خلال تحركاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليصل السعر إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما قد يعيق من تقدم السعر على المدى القريب، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب.