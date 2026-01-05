تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 05-01-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسر مستوى الدعم المحوري 1.1700، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يحافظ على تماسك لحظي للزوج على المدى القريب لتصريف هذا التشبع البيعي.