شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 05-01-2026 والان مع بالتفاصيل
2026-01-05 11:54AM UTC
تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسر مستوى الدعم المحوري 1.1700، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يحافظ على تماسك لحظي للزوج على المدى القريب لتصريف هذا التشبع البيعي.