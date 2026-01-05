الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 05-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 05-01-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 05-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 05-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-05 12:02PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض قليلاً سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، ليحاول السعر بهذا الانخفاض جني أرباح سريع، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، بالإضافة إلى ذلك قد يحاول السعر تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا