تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 05-01-2026

انخفض قليلاً سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، ليحاول السعر بهذا الانخفاض جني أرباح سريع، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، بالإضافة إلى ذلك قد يحاول السعر تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.