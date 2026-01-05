تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 05-01-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليعلن بعدها تعافيه بشكل كامل، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.