تحديث توقع سعر الفضة اليوم 05-01-2026

بدأ سعر المؤشر تداولات هذا الصباح بإيجابية قوية بتشكيله لفجوة سعرية صاعدة لنلاحظ مهاجمته بذلك للمقاومة الإضافية الممتدة نحو 98.50, يعتمد السيناريو المقترح للتداولات القريبة على قوة هذه المقاومة لنتوقع بثباتها تشكيل السعر لموجات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 98.10 و97.80 على التوالي.

أما اختراق المقاومة والاستقرار أعلاها سيفتح ذلك الباب أمام السعر بتسجيل مكاسب إضافية لنتوقع تشكيل مستوى 98.85 للهدف الإيجابي الأول وصولا للحاجز المستقر قرب 99.15.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.10 و 98.50

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض