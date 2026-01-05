ستاربكس وحقيقة دعمه لإسرائيل إدارة الشركة توضح

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 09:03 مساءً - في الآونة الأخيرة عملت بعض من الشركات والمؤسسات على دعم الكيان الصهيوني الذي يمارس كل أشكال العنف على أشقائنا في غزة، وبناء عليه انتشرت الكثير من المقاطعات لمجموعة من الشركات الكبرى، ومن بين الشركات التي تمت مقاطعتها هي ستاربكس.

قائمة الشركات الداعمة لإسرائيل

تم نشر قائمة تحتوي على جميع الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني الذي يحتل الأراضي الفلسطينية العربية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينهم ما يلي:

شركة ماكدونالدز.

كنتاكي ودانكن.

بابا جونز وتانج ولايز وبرينجلز.

ليبتون ولوريال ونسكافيه.

برجر كينج ستاربكس، كنور، كوكاكولا ودانون.

كيت كات، فازلين، فانيش، أولاربي.

بامبرز، أوكسي، نيفا إضافة إلى شيتوس.

جونسون ونيفا وعيد آند شولدرز و مارلبورو وديتول ودوف وكارفور.

حافظات بريما، كادبوري، بانتين، كلير، كولجيت، نستلة إضافة إلى عصير كابي.

وبناء عليه تم عرض تلك القائمة من أجل مقاطعتها بشكل كامل لأنها تدعم الكيان الصهيوني.

هل توجد ستاربكس في إسرائيل

شركة ستاربكس تعتبر ضمن أكبر الشركات الأمريكية على مستوى العالم وهي عبارة عن مجموعة من المقاهي العالمية التي تم تأسيسها في عام ١٩٧١ ميلاديا في ولاية واشنطن داخل سيتال.