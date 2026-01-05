اشتراك محطة الدريس 1447 كم سعره وكيف يتم الاشتراك؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 09:03 مساءً - يرغب الكثير من الناس في معرفة سعر اشتراك محطة الدريس، حيث إنها واحدة من الشركات الرائدة في مجال الخدمات البترولية في المملكة العربية السعودية، فهي تقدم العديد من المزايا والخدمات لعملائها، وبالتالي يسهل عليهم الحصول على المشتقات البترولية بكل يسر، لذلك سوف نعرض من خلال جريدة لحظات نيوز كيفية الاشتراك في محطة الدريس.

سعر اشتراك محطة الدريس

يُقدم سعر الشريحة الإلكترونية بسعر 150 ريالًا سعوديًا، هذا العرض يأتي بسعر عادي، ويتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات بأفضل الأسعار، توفر هذه الشريحة الإلكترونية الفرصة لتوفير المزيد من الأموال عند تعبئة وقود سيارتك، والاستفادة من خدمات محطة الدريس، احصل على شريحتك الإلكترونية الآن واستمتع بأسعار مميزة، كما يمكنك الاشتراك في المحطة بصورة إلكترونية مجانية.

كيفية الاشتراك في محطة الدريس

يمكنك الوصول إلى الخدمات المقدمة عبر النظام من خلال حساب الدريس الرسمي، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لنظام واعي الدريس “من هنا“. حدد نوع المطالبة التي تناسبك، سواء كانت لشركة أو فرد. قم بإدخال عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول. أدخل الرمز المعروض للتحقق. انقر على زر التسجيل. ستتلقى رسالة تفعيل عبر البريد الإلكتروني. الآن يمكنك الوصول إلى الصفحة الرئيسية والبدء في استخدام النظام.

مزايا وفوائد شبكة محطة الدريس

تتيح محطات الوقود في شبكة محطات الدريس العديد من المزايا والخدمات للعملاء:

توافر متنوع: تكون محطات الدريس متاحة للخدمة في جميع مناطق المملكة.

تكون محطات الدريس متاحة للخدمة في جميع مناطق المملكة. الكميات غير المعبأة: يمكنك التغيير للكميات غير المعبأة، وهذا يأتي بسعر خاص.

يمكنك التغيير للكميات غير المعبأة، وهذا يأتي بسعر خاص. أسعار خاصة: تتوفر أسعار خاصة للكميات غير المعبأة من الوقود الجيد الممتاز في فئتي 91 و95.

تتوفر أسعار خاصة للكميات غير المعبأة من الوقود الجيد الممتاز في فئتي 91 و95. توفير الوقت: محطات الدريس توفر لك الوقت من خلال توفير وقت الانتظار وسهولة الوصول.

محطات الدريس توفر لك الوقت من خلال توفير وقت الانتظار وسهولة الوصول. انتهاء الصلاحية: لا يوجد لها تاريخ لانتهاء الصلاحية.

لا يوجد لها تاريخ لانتهاء الصلاحية. تتوافر الشريحة الذكية الدريس في كافة محطات الدريس للوقود.

الدريس خدمة العملاء

شركة الدريس للخدمات النفطية والنقليات تعد من أكبر الشركات المساهمة العامة لإدارة الخدمات اللوجستية وتشغيل محطات البترول والوقود، ويمكنك التواصل مع الدريس من خلال ما يلي:

رقم واعي الدريس الرقم الموحد: 920002667.

رقم واعي الدريس الرقم المجاني: 8001228800.

باستخدام شريحة الدريس الإلكترونية، يمكنك الاستفادة من أسعار مميزة عند تعبئة وقود سيارتك والوصول إلى خدمات محطة الدريس بسهولة، توفر هذه الشريحة فرصة رائعة لتوفير المزيد من الأموال والاستمتاع بخدمات محطة الدريس بأفضل الأسعار، لذلك عرضنا في مقالنا سعر اشتراك محطة الدريس، وكيفية التسجيل.