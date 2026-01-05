متى يكون التشهير جريمة في القانون السعودي وما هي عقوبة التشهير في السعودية؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 09:03 مساءً - يرغب الكثير في معرفة متى يكون التشهير جريمة في القانون السعودي، حيث إن كل من يرتكب هذه الجريمة يتم معاقبته بعقوبة وفقًا للقانون في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل المحافظة على سمعة المواطنين وتجنب حدوث خسائر نفسية ومالية، فمن خلال جريدة لحظات نيوز سنعرف متى يكون التشهير جريمة في القانون السعودي.

متى يكون التشهير جريمة في القانون السعودي

يكون التشهير جريمة في القانون السعودي عندما تكتمل أركان هذه الجريمة، حيث يعتمد القضاء السعودي على ركنين أساسيين لكي يقبل دعوى التشهير، فالركن الأول هو الركن المادي الذي يتضمن الأوراق الخاصة بالإعلان ونشر بيانات وأسرار تتعلق بأحد الأشخاص، والتي تتسبب في إساءة سمعته والإضرار به.

أما الركن الثاني هو الركن المعنوي وهو القصد من الجريمة، حيث تكون النية الجرمية حاضرة في فعل التشهير، من خلال أن يكون المجرم عالمًا بأن ما يقوم به جريمة يعاقب عليها القانون، وبالرغم من ذلك يقوم بفعل هذه الجريمة.

ما هي عقوبة التشهير في السعودية

التشهير وإساءة السمعة من الأفعال التي تهدف إلى المساس بقيمة الأشخاص أو الشركات بشكل سيء من خلال نشر الأخبار الكاذبة التي تسيء السمعة، لذلك أقر القانون السعودي عقوبات رادعة تحمي الأشخاص من مثل هذه الأفعال، لذلك سنتعرف على عقوبة التشهير في السعودية من خلال الآتي:

يعاقب مرتكب جريمة التشهير بالسجن لمدة لا تتجاوز 12 شهر.

يتم معاقبة مرتكب جريمة التشهير بدفع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

توجد حالات يتم فيها معاقبة مرتكب جريمة التشهير بالسجن والغرامة والمالية معًا وفقًا لما يراه القاضي.

إذا كان مرتكب جريمة التشهير يعمل في مجال الإعلام سيتم منعه من العمل كإعلامي مرة أخرى.

إذا كان مرتكب جريمة التشهير يعمل في مجلة أو جريدة، وعرفت الجريدة بجريمته، فسيتم إغلاق الجريدة بشكل نهائي.

يتم تغليظ العقوبة إذا قام المتهم بتكرار جريمته مرة أخرى.

ما هي أسباب التشهير وتشويه السمعة

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تعود جريمة التشهير وتشويه السمعة إليها، وهذا ما يؤدي إلى وقوع الأشخاص في هذه الجريمة، لذلك سنتعرف على أبرز هذه الأسباب من خلال الآتي:

الحملات المدفوعة: في الأغلب تكون بين المؤسسات والشركات التجارية التي تتنافس في سوق العمل.

في الأغلب تكون بين المؤسسات والشركات التجارية التي تتنافس في سوق العمل. العداوة الشخصية بين الجاني والمجني عليه: حيث إن العداوة يمكن أن تدفع الأشخاص إلى التشهير وتشويه السمعة خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث إن العداوة يمكن أن تدفع الأشخاص إلى التشهير وتشويه السمعة خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي. الرغبة في الشهرة: هذه الطريقة مثيرة للجدل يمكن أن تمنح الجاني العديد من المتابعين لحساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي وشبكة الويب.

هذه الطريقة مثيرة للجدل يمكن أن تمنح الجاني العديد من المتابعين لحساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي وشبكة الويب. حب المال: يمكن أن يكون المال هو السبب الرئيسي في قيام الشخص بالتشهير وتهديد الآخرين.

يمكن أن يكون المال هو السبب الرئيسي في قيام الشخص بالتشهير وتهديد الآخرين. الجهل بالقانون: الكثير من الأشخاص لا يعرفون ان التشهير وتشويه السمعة هو مخالفة يعاقب عليها القانون.

متى يكون التشهير جريمة في القانون السعودي، هذا ما تعرفنا عليه في إطار الفقرات السابقة، حيث إن التشهير يعد جريمة يعاقب عليها القانون السعودي، وذلك نظرًا لما يتسبب فيه من أذى نفسي ومادي وإجتماعي.