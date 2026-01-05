الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 10:09 مساءً - برنامج الـتأهيل الشامل من برامج أفضل وأحسن البرامج التي تعلن عن وزارة الموارد البشرية لذلك توجد بعض حقوق مستفيدي التأهيل الشامل 1447 في السعودية، المملكة العربية السعودية تهدف على تقديم المعونات لأصحاب الامراض وأصحاب الإعاقة، يمكنك معرفة العديد من المعلومات عبر جريدة لحظات نيوز عن حقوق مستفيدي التأهيل الشامل.

حقوق مستفيدي التأهيل الشامل في السعودية

يوجد جهود كبيرة من قبل المملكة العربية السعودية في الاهتمام برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم المتعلقة بالإعاقة من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم، تركز هذه الجهود على توفير وسائل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمة لهم، يتم توضيح الإطار القانوني المتعلق بهم في القانون الأساسي للحكم، بما في ذلك حمايتهم من الأذى وتوفير الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل والرعاية الصحية وتحقيق المساواة في التعليم لهم.

يتم تسليط الضوء في هذا القسم على المبادرات المتعلقة بالتوظيف والتنقل وتوفير المرافق ومواقف السيارات المخصصة ودعم لغة الإشارة وتوفير الإسكان المناسب والخدمات المتنقلة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف هذه المبادرات إلى تشجيع المشاركة الكاملة والفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من الفرص والخدمات المتاحة لهم بشكل متساوي وعادل.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل في المملكة السعودية

قامت وزارة التنمية البشرية بالإعلان عن الشروط اللازمة التي يحتاجها طالب الإعانة في التسجيل في برنامج التأهيل الشامل وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب أن يتوفر حساب بنكي باسم الطفل أو ولي الأمر لاستلام الإعانة المالية.

لابد ألا يقيم الطفل في مرافق الصحة والتأهيل لفترة تزيد عن 6 أشهر.

يلزم ألا يكون الطفل ضمن فئة المستفيدين من برنامج الإيواء التابع لوزارة الموارد البشرية.

يجب أن يكون الدخل الشهري الإجمالي للأسرة أقل من 4000 ريال سعودي.

لابد أن يحمل الطفل الجنسية السعودية.

يجب تقديم تقرير طبي يوضح حالة الطفل الصحية ونوع الإعاقة التي يعاني منها.

يلزم أن يتم تسجيل الطفل في وزارة الصحة وأن ينتمي إلى الفئة التي تستحق الإعانة.

من الضروري أن يكون الطفل يقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج التأهيل الشامل

يوجد بعض المستندات التي لابد من توافرها مع طالب التسجيل في التأهيل الشامل وهذه الأوراق تتمثل في الآتي:

في حالة عمل ولي الأمر، يجب تقديم مفردات الراتب الخاص به.

تقرير يوضح الحالة النفسية للطفل.

تقرير طبي يوضح تفاصيل الإعاقة التي يعاني منها الطفل.

بطاقة السجل المدني.

4 صور فوتوغرافية للطفل بحجم 6 × 4.

حالات الاستبعاد من التأهيل الشامل

يوجد بعض الحالات التي يتم استبعادها من التأهيل الشامل، وسوف نتعرف على هذه الحالات من قبل الآتي:

عدم تحديث البيانات بشكل مستمر.

شفاء الشخص من الإعاقة.

سفر الشخص إلى الخارج.

دخل شهري يزيد عن 4000 ريال سعودي.

تنازل الشخص المستفيد عن الخدمة.

إقامة سابقة في مركز صحي أو دور رعاية تابع للحكومة لمدة تزيد عن 6 أشهر.

إصابة الشخص بهذه الإعاقة بعد سن 45 عامًا.

تعكس هذه الجهود التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم، وتعكس أيضًا رؤيتها الرامية إلى بناء مجتمع شامل يتمتع بالتنوع والتكافؤ والعدالة لجميع أفراده.