الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 02:17 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةتامين تكافل الراجحي للحامل في السعودية كم سعر تأمين الصحي تكافل الراجحي؟

تامين تكافل الراجحي للحامل في السعودية كم سعر تأمين الصحي تكافل الراجحي؟

توفر شركة تكافل الراجحي العديد من الخدمات والدعم للمواطنين في المملكة العربية السعودية، لذلك يتساءل العديد من الناس يتساءلون عن تأمين تكافل الراجحي للحامل في السعودية كم سعر تأمين الصحي تكافل الراجحي؟ لذا يمكنك من خلال موقع لحظات نيوز معرفة ما هو التأمين الذي تقوم شركة تكافل الراجحي بتقديمه.

تامين تكافل الراجحي للحامل في السعودية

يعتبر تأمين تكافل الراجحي للحامل تأمين تقدمه المملكة العربية السعودية، حيث يقوم التأمين بالاهتمام بكل ما يتعلق بالمرأة، وذلك من بداية وقت الحمل وحتى ميعاد الولادة، ويتضمن تأمين تكافل الراجحي العديد من الخدمات للمرأة الحامل من أهم هذه الخدمات التكفل الكامل بكل ما يتخصص من تحاليل وفحوصات والإشاعات مختلفة ذات التكاليف العديدة في وقت حملها.

كم سعر تأمين الصحي تكافل الراجحي

يمكنك التعرف على ما يقوم تكافل الراجحي بتقديمه للسيدة المتزوجة، والذي يتضمن دفع جميع تكاليف الولادة، إلى حين موعد ولادتها، ويمكنك التعرف على سعر التأمين الصحي للحامل من خلال الآتي:

تعمل شركة الراجحي على تقديم العديد من الخدمات للمرأة الحامل، مثل إقامة كاملة للسيدة الحامل في المستشفى، وذلك عن طريق الاتفاق المسبق مع المرأة والطبيب المختص بالحالة.

تعمل شركة الراجحي على تقديم تغطية كاملة لمصاريف التحاليل والفحوصات التي تحتاجها المستفيدة في وقت الحمل إلى موعد ولادتها.

تعمل شركة الراجحي على ضمان غرفة مشتركة في المستشفى التي تم الاتفاق من أجل إقامة الأم بطفلها مع مرافق، وهذه الغرفة تكون بمبلغ 600 ريال سعودي.

يتم تقدير وثيقة مؤكدة بمبلغ 100 ألف ريال سعودي في حال إذا كانت الولادة طارئة.

يقدم التأمين خدمة تحمل لجميع تكاليف الفحوصات المبكرة، للكشف عن حالة الجنين، إذا كان به أي إعاقة وذلك من أجل إنقاذ الجنين وتكون تكلفة هذا من الممكن أن تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

أسماء المستشفيات الداعمة لتأمين تكافل الراجحي

يوجد العديد من المستشفيات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية التي تدعم تكافل الراجحي وهذه المستشفيات تتمثل في الآتي:

الهلال الأخضر.

المواساة بالقطيف.

المواساة بالجبيل.

مجمع عيادات نهر الصحة الطبي في مدينة الرياض.

مجمع عيادات بسمة اللؤلؤة الطبية في مدينة الرياض.

مجمع عيادات الطب العائلي في الرياض.

مجمع عيادات البيان الطبي في مدينة الرياض.

مجمع عقود الجمان الخاص بطب الأسنان في مدينة الرياض.

مجمع سنمار الطبي في مدينة الرياض.

مجمع العيادات الطبية الاستشارية في مدينة الرياض.

مجمع الخليج الطبي في مدينة الرياض.

علوي التونسي في مدينة مكة.

عبيد التخصصي.

السلام الدولي في مدينة جدة.

دار الشفاء الأهلي في مدينة الرياض.

الخلود الطبي في مدينة مكة.

الحمادي.

الحمادي في مدينة الرياض.

أسطون العام بالخبر.

يعتبر تأمين شركة الراجحي هي شركة من الشركات التي تساهم في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، وهي شركة مساهمة سعودية الأصل، وتم إنشائها في سنة 2008 ميلاديًا، وتهدف إلى تقديم الكثير من الخدمات التأمينية مثل تأمين الحامل.