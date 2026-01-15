شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تختتم هاكاثون النمذجة بالشراكة مع وزارة النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد الهاكاثون إقامة معرضٍ مصاحب، استعرضت خلاله الفرق المشاركة مشاريعها ونماذجها الابتكارية ضمن مساحة تفاعلية مفتوحة، أسهمت في تعزيز تبادل المعرفة وبناء العلاقات بين المشاركين والجهات ذات العلاقة.
وفي ختام الفعالية، جرى تكريم الشركاء والرعاة والفرق الفائزة في مسارات الهاكاثون الأربعة، عقب مراحل العرض والتقييم والتحكيم، حيث مُنحت الجوائز لأفضل ثمانية مشاريع ابتكارية.
وجاءت نتائج المسارات على النحو التالي:
- مسار الصحة: المركز الأول فريق أثر، والمركز الثاني فريق heilungband.
- مسار الأمن والسلامة: المركز الأول فريق SafeBand، والمركز الثاني فريق FLARE.
- مسار النقل والمركبات: المركز الأول فريق آفاق، والمركز الثاني فريق gyroguard.
- مسار الحلول المبتكرة: المركز الأول فريق EcoMotion، والمركز الثاني فريق MeshLink.
