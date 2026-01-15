اخبار السعوديه

جامعة الملك عبدالعزيز تختتم هاكاثون النمذجة بالشراكة مع وزارة النقل

جامعة الملك عبدالعزيز تختتم هاكاثون النمذجة بالشراكة مع وزارة النقل

شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تختتم هاكاثون النمذجة بالشراكة مع وزارة النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز فعاليات هاكاثون النمذجة، الذي نظمته بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، امس الأربعاء 14 يناير 2026م، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات، بحضور وكيل وزارة النقل للتحول الرقمي ومستقبل النقل سعادة المهندس محمد بن عبدالله الغنام، ونائب رئيس الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور محمد بن أحمد العمودي.

وشهد الهاكاثون إقامة معرضٍ مصاحب، استعرضت خلاله الفرق المشاركة مشاريعها ونماذجها الابتكارية ضمن مساحة تفاعلية مفتوحة، أسهمت في تعزيز تبادل المعرفة وبناء العلاقات بين المشاركين والجهات ذات العلاقة.

وفي ختام الفعالية، جرى تكريم الشركاء والرعاة والفرق الفائزة في مسارات الهاكاثون الأربعة، عقب مراحل العرض والتقييم والتحكيم، حيث مُنحت الجوائز لأفضل ثمانية مشاريع ابتكارية.

وجاءت نتائج المسارات على النحو التالي:

  • مسار الصحة: المركز الأول فريق أثر، والمركز الثاني فريق heilungband.
  • مسار الأمن والسلامة: المركز الأول فريق SafeBand، والمركز الثاني فريق FLARE.
  • مسار النقل والمركبات: المركز الأول فريق آفاق، والمركز الثاني فريق gyroguard.
  • مسار الحلول المبتكرة: المركز الأول فريق EcoMotion، والمركز الثاني فريق MeshLink.
ويُذكر أن هاكاثون النمذجة شهد مشاركة 120 متسابقًا ومتسابقة، توزعوا على 28 فريقًا من مختلف الجامعات السعودية، وهدف إلى ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتنمية المهارات التقنية والإبداعية لدى المشاركين، إضافة إلى إتاحة الفرصة لعرض أفكارهم أمام المستثمرين والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم منظومة الابتكار الوطني.

