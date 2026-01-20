شكرا لقرائتكم خبر «عش بصحة» تصدر دليلا إرشاديا لفسحة مدرسية صحية ومتوازنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت مبادرة «عش بصحة» التابعة لوزارة الصحة دليل «فسحة عش بصحة» الموجه لأولياء الأمور والطلبة والمهتمين بالتغذية الصحية؛ بهدف دعم تبني خيارات غذائية صحية داخل البيئة المدرسية، بما يسهم في تعزيز الصحة الوقائية، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق عن رؤية المملكة 2030.

ويتضمن الدليل مجموعة من وصفات الفسحة المدرسية المفيدة واليومية، إلى جانب إرشادات عملية لاختيار مكونات متوازنة، وتقديم بدائل صحية تسهم في تحسين جودة الغذاء للأطفال، ورفع الوعي بالسلوكيات الغذائية السليمة، بما يدعم النمو الصحي ويعزز العادات الغذائية السليمة لدى الأطفال.

ويأتي الدليل ثمرة للتكامل بين وزارة الصحة ممثلة بعش بصحة، ووزارة التعليم، عبر إدماج مفاهيم التغذية الصحية ضمن البيئة المدرسية، بما يسهم في تعزيز الوعي الغذائي لدى الطلبة، وتطبيق ممارسات صحية عملية تدعم نموهم وسلامتهم.

ودعت مبادرة عش بصحة أولياء الأمور والمهتمين بالصحة الغذائية إلى الاستفادة من دليل وصفات الفسحة المدرسية المفيدة واليومية، المتاح عبر موقعها الالكتروني.