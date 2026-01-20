شكرا لقرائتكم خبر السواحه يناقش مع وزير التحول الرقمي في اليابان توسيع الشراكة في الحكومة الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اجتماعًا مع وزير التحول الرقمي في اليابان هيساشي ماتسوموتو، وذلك خلال مشاركة وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس؛ لمناقشة توسيع الشراكة بين البلدين في مجالات الحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتنمية القدرات الرقمية، وتمكين ريادة الأعمال. وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون الدولي في التقنيات المتقدمة بما يسهم في دعم الابتكار، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وبناء قدرات تنافسية مستدامة.

