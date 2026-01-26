شكرا لقرائتكم خبر بيت الثقافة بجازان ينفذ برنامجا متنوعا لورش العمل الأدبية وتدريب القهوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ بيت الثقافة بجازان برنامجا ثقافيا وتدريبيا متنوعا ضمن فعالية «أدب وقهوة»، تضمن حزمة من ورش العمل والبرامج المتخصصة في مجالي الأدب وثقافة القهوة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير، مستهدفا مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والكبار.

وتضمن برنامج القهوة مجموعة من الورش التفاعلية التي قادت الزوار إلى عالم القهوة المختصة بأسلوب عملي وحسي؛ تعرفوا خلالها على مفهوم العناية بالقهوة بوصفها منتجا يمر بمراحل دقيقة من الاختيار إلى التقديم، وتابعوا تجارب فنية حولت سطح الفنجان إلى مساحة للرسم والتعبير، فيما خصصت مساحات للأطفال للاقتراب من القهوة بوصفها تجربة بصرية ويدوية، عبر تزيين الفناجين بحبات البن ولمس تفاصيلها عن قرب.

وأتاح البرنامج مسارا تدريبيا قدم للمشاركين مدخلا عمليا لفنون التحضير وأساليب التقديم، مكنهم من التعرف على أساسيات العمل خلف آلة القهوة بروح تعليمية مبسطة.

وفي الجانب الأدبي، جرى تنظيم برامج وورش تفاعلية أتاحت مساحات للسرد والقراءة والتجربة الإبداعية، قاد خلالها المشاركون قراءات تأملية للنصوص، وتفاعلوا مع الحكاية بوصفها مرآة للإنسان وتفاصيله، كما تناولت الذائقة الاجتماعية وآداب الحوار، إلى جانب مسارات تطويرية ناقشت بناء الشخصية في العمل السردي، في إطار ثقافي جمع بين المعرفة والتجربة.

وجاء تنفيذ هذه الورش ضمن تجربة ثقافية تفاعلية هدفت إلى تقديم المعرفة بأسلوب تطبيقي يعزز المشاركة، ويقرب الأدب والقهوة من الجمهور بوصفهما ممارستين يوميتين تحملان أبعادا ثقافية وإنسانية، وذلك ضمن جهود بيت الثقافة بجازان لتنشيط المشهد الثقافي المحلي، وابتكار مساحات تجمع بين التعلم والتجربة، وتعزز التواصل المجتمعي.