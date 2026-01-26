شكرا لقرائتكم خبر الجمعية الخيرية لتعزيز الصحة تنفذ رحلة إيمانية لمرضى الكلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت التجربة بطريقة ميسرة راعت الاحتياجات الصحية والإنسانية للمرضى الذين رافقهم طاقم طبي متخصص لتوفير كافة سبل العناية والطمأنينة، وتيسيراً لأداء العبادة في أجواء آمنة.
وأوضحت الدكتور عائشة نتو أنه قد تم اختيار مرضى مستقرين حصياً، تم إعداد برنامج إيماني لهم يناسب حالتهم الصحية، وتحت إشراف طبي دائم دون إجراء جلسات غسيل خلال الرحلة، واخضاعهم للمتابعة الصحية المستمرة.
وأشارت إلى أن العديد من الجهات شاركت في دعم هذه الرحلة الايمانية بالدعم اللوجستي وتيسير الراحة اللازمة للرحلة التي شملت حي حراء الثقافي، ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والصعود إلى غار حراء، وجلسات تأمل ودعم نفسي.
