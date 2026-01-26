شكرا لقرائتكم خبر ضبط 18,200 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 26 / 7 حتى 2 / 8 / 1447هـ الموافق 15 حتى 21 / 1 / 2026م عن النتائج التالية:

أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 18,200 مخالف، منهم 11,442 مخالفا لنظام الإقامة، و3931 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2827 مخالفا لنظام العمل.

ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1762 شخصا 46% منهم يمنيو الجنسية، و53% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 01%، كما تم ضبط 46 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثا: تم ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 25,477 وافدا مخالفا، منهم 23,443 رجلا، و2034 امرأة.

خامسا: تم إحالة 18,685 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3011 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 14451 مخالفا.