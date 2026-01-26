شكرا لقرائتكم خبر حضور بارز للمدينة المنورة في التقرير السنوي للاستدامة بستة محاور رئيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت هيئة تطوير المدينة المنورة أن المدينة حققت حضورا متميزا في 6 محاور رئيسية ضمن التقرير السنوي للاستدامة 2024 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، بما يعكس التقدم في مسارات التنمية المستدامة وجودة الحياة، انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبين التقرير تقدم المدينة في محور جودة الحياة واستكمال جمع البيانات اللازمة لقياسها محليا، إضافة إلى صعودها 11 مركزا في مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2024.

وسلط الضوء على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الذي صُنّف ضمن أفضل المطارات إقليميا في الشرق الأوسط حسب تصنيف سكاي تراكس، إلى جانب إطلاق «أطلس التنمية المستدامة» لدعم صناع القرار ببيانات تحليلية متقدمة.

وأشار التقرير إلى حصول المدينة المنورة على المستوى الذهبي ضمن مبادرة أهداف التنمية المستدامة للمدن، بصفتها ثالث مدينة سعودية تنال هذا التصنيف، إضافة إلى جهود التوازن البيئي عبر زراعة أكثر من 1.1 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وزيادة المسطحات الخضراء.

ويعكس هذا التقدم تكامل الجهود التنموية بالمدينة المنورة، ويعزز مكانتها نموذجا حضريا مستداما على المستويين المحلي والدولي.